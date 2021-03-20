Muş, "Karni Deresi Parkları Projesi" ile yeni yeşil alanlara kavuşacak - Son Dakika

Muş Belediyesi kentin yeşil alan sorununa çözüm olacak "Karni Deresi Parkları Projesi"ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Lale Vadisi Parkı'nın karşısındaki alan, Karşıyaka Köprüsü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı arasındaki bölge ile Ağaçlık Köyü girişindeki yer, bir bütün olarak projelendirildi ve ihale aşamasına geçildi.

Yaklaşık 40 bin metrekare alanda uygulanacak proje ile tüm vatandaşlara hitap eden yeni bir yeşil alan daha kente kazandırılmış olacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi alarak, tüm hazırlıkların yapıldığı projenin önümüzdeki günlerde ihale edilmesi talimatını verdi.

Bu yıl yapımına başlanması planlanan projede spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar yer alıyor.

Belediye Başkanı Asya, vatandaşlara vaat ettikleri bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Görev süremiz öncesi 43 bin metrekare olan ilimizin yeşil alan kapasitesini 400 bin metrekareye çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşil bir Muş hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra da planlamalarımız doğrultusunda projelerimizi hayata geçireceğiz. Kış mevsimi boyunca ekip arkadaşlarımızın üzerinde çalıştığı Karni Deresi Parkları Projesi'ni de önümüzdeki günlerde ihale etmeyi planlıyoruz. Bu sezonda da yapım çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.