Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş: 'Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek' - Son Dakika

Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek"

7 saat önce

-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)

Muş: Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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