Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek" - Son Dakika
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Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek"
7 saat önce
-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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13.1.2020 19:15:22. #1.11#
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