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Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı - Son Dakika

Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı

09.01.2022 12:01

Muş'ta, merkeze bağlı Güzeltepe köyünde kurulan kayak merkezi, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Muş'ta, merkeze bağlı Güzeltepe köyünde kurulan kayak merkezi, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 8 kilometre uzakta bulunan 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Dağı'nın zirvesindeki kayak merkezi, kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle merkeze gelen vatandaşlar, 1300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yaptı, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da Muş'a gelerek 2 bin 300 rakımlı merkezde kayak yaptı.

Ülkedeki birçok insan gibi kayak yapmayı çok sevdiğini belirten Uslu, "Geçen hafta Muş'ta güzel bir kayak merkezi olduğu haberini aldık ve buraya geldik. Ulaşımda da bir sorun yok. Ankara'dan buraya doğrudan uçak seferleri var. Şehrin merkezinde diyebileceğimiz bir kayak tesisi ve çok güzel pistleri var." dedi.

Ülkenin birçok yerinde güzel tesislerin bulunduğunu, ancak herkesin Muş'taki merkezi görmesi gerektiğini ifade eden Uslu, şöyle devam etti:

"Muş'taki kayak merkezimiz diğer kayak merkezleri gibi turizm açısından çok önemli. Bu kadar yoğun bir teveccühle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Özellikle gençlerin çok büyük ilgisi var. Kayak sporunun ciddi turist çeken bir alan olduğunu düşündüğümüzde, Muş'taki bu imkanın, ülkemiz için önemli katma değer oluşturacağına inanıyorum. Bu yüzden buradaki yöneticilerimizde de bir araya geldik. Bakanlık, Valilik ve işletmecilerimiz burayı cazibe merkezi haline getirebilmek için ellerinden geldiğince gayret gösteriyor. Bizlere düşen de bu güzel gayretleri ziyaret edip buralarda kayak sporunun gelişimine katkı sağlamak."

"Kayakseverleri bekliyoruz"

Kayak merkezinin işletmecisi Seyfetullah Olcay ise Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıl aranın ardından sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 80, pist alanında 30 santimetre olduğunu belirten Olcay, "Merkeze ulaşım konusunda sıkıntımız yok. Servis araçlarımız sürekli çalışıyor. İki pistimiz hazır durumda. Haftanın 7 günü kayakseverleri bekliyoruz. Sezonu yeni açmamıza rağmen vatandaşlar gelmeye başladı. Günlük 10 bin kişi kapasiteli kayak merkezimiz Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri. İnsanlar birçok ilden Muş'a gelerek merkezimizde kayak yapıyor." diye konuştu.

Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı
Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı
Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı
Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Toros Dağları, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Kayak Merkezi 1,5 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya başladı - Son Dakika


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