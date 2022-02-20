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Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

20.02.2022 16:21
Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kente 8 kilometre mesafedeki 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Dağı'ndaki merkez, kentin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırladı.

Aileleriyle merkeze gelen kayakseverler, 1300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yaptı, çocuklar da kızaklarla eğlendi.

Ziyaretçilerden İzzetin Meriç, kayak merkezinde karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Meriç, "Hafta sonunu iyi değerlendirmek ve stres atmak için çocuklarımla buraya geldik. Fırsat buldukça kayak yaparak güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Keyifli anlarımız oluyor. Burada güzel bir ortam var. Devletimiz ilimize birçok güzel imkan sunmuş." dedi.

Seyit Yılmaz ise "Hava çok güzel. Arkadaşlarımla birlikte buraya kayak yapmaya geldik. Hem eğleniyor hem de kızaklarla kayıyoruz." diye konuştu.

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

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Toros Dağları, Meriç, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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