Muş Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Muş'ta hafta sonunu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezine akın etti.

Kente 8 kilometre mesafedeki 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Dağı'ndaki merkez, kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla yoğun ilgi gördü.

Aileleriyle merkeze gelen kayakseverler, 1300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yaptı, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

Tesis işletmecisi Ferhat Olcay, gazetecilere, yoğun bir hafta sonu yaşadıklarını söyledi.

Hafta sonları yaklaşık 3 bin kişiyi misafir ettiklerini belirten Olcay, "Yarıyıl tatilinin yoğunluğunu yaşıyoruz. Çevre illerden de misafirlerimiz geliyor. Öğrencilerimiz aileleriyle burada keyifli zaman geçiriyor. Valiliğimizin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün kayak merkezine verdiği destekler sayesinde bölgenin parlayan yıldızı durumuna geldik." diye konuştu.

İstanbul'dan kente gelen Mustafa Baba da güzel bir tatil geçirdiğini ifade ederek, "Ailemle birlikte yarıyıl tatilini Muş'ta geçirmek istedik. Burası beklediğimizden daha güzel çıktı. Çocuklarımla keyifli zaman geçiriyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hicran Işıkşen ise "Kar nedeniyle uzun süredir dışarı çıkamıyorduk. Karın durmasıyla kayak yapmaya gedik. Hava çok güzel. Çocuklarımla güzel hafta sonu geçirdik." dedi.