Muş-kaza kurşunu ile şehit olan abay baba ocağında toprağa verildi

Kaza kurşunu ile şehit olan Abay baba ocağında toprağa verildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen silah kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), Muş'un Karaağaçlı beldesinde toprağa verildi.

Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, 21 Ekim sabahı 'Meskun Mahalde Acil Şarjör Değişikliği' eğitimi sırasında meydana gelen silah kazasında merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı gün akşam saatlerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi.

Bugün öğlen saatlerinde Muş Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay'ın cenazesi Karaağaç Beldesine götürüldü. Nezife- Osman Abay'ın sekiz çocuğundan biri olan Yusuf Abay yakınları tarafından gözyaşları ile karşılandı. Baba Osman Abay, oğlunun tabutuna sarılıp uzun süre ağladı. Şehidin eşi Dilan Abay ise tören boyu eşinin fotoğrafını elinden düşürmedi. Abay, beldedeki mezarlığa defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.