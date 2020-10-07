Muş Kent Meydanı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Muş Belediyesi tarafından 30 milyon liralık yatırımla 27 bin metrekare alanda kurulması planlanan Kent Meydanı ve yeraltı otopark çalışmaları sürüyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kent Meydanı'ndaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent meydanının en kısa sürede bitirilmesi için gerekli gayretlerin gösterildiğini söyledi.

Kent Meydanı'nın Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin merkezi konumunda en büyük meydanlarından biri olacağını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 27 bin metrekare üst alanda kafe, mescit ve oto yıkama yeri, sosyal yaşam alanları, tören alanı yeri olacak. Yer altında 16 bin metrekare kapalı otoparkla tüm illere bir örnek teşkil edecek. Kent Meydanını çok önemsiyoruz. Çünkü artık modern şehirlerin meydanları olmazsa olmazdır. Göreve geldiğimizde bizim için en önemli projelerden bir tanesi olan Kent Meydanı Projemiz için daha önce başlatılan çalışmaları sürdürüyoruz. Muş'un çehresini değiştirecek, şehrin vitrini olacak projenin tamamlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız sürüyor."