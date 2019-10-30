Son Dakika Haberleri: Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

29 dakika önce

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiMUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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