Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiMUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
MUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi
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