Muş: "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız."

Muş: "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek.

Muş: "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız."

Muş, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Muş: 'KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız.' - Son Dakika Ekonomi

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