Muş: "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız."
07.05.2021 12:35
Muş: "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek.
Muş: "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız."
Muş, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Muş: 'KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız.' - Son Dakika Ekonomi
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