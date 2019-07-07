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MUŞ Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyuldu

1 saat önce

Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyulduMuş'un merkez Kızılağaç beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.

Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyuldu
Muş'un merkez Kızılağaç beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.
Cuma günü cami kubbesindeki yuvasından yavru leyleğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşamayınca Muş Belediyesinden yardım istendi. Bu süre zarfında Ramazan Erten yavru leyleği evine götürerek iki gün besledi. Pazar günü akşam saatlerinde beldeye giden itfaiye erleri uçamayan yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı. Belde halkının meraklı gözlerle izlediği leylek operasyonunun başarıya ulaşması alkışlandı.
Muş İtfaiye ekibinde Metin Ekinci, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu söyleyerek, duyarlı davranışlarından dolayı ilçe halkına teşekkür etti.
MUŞ Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyuldu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
Kızılağaç, İtfaiye, Muş, Güncel
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