Muş-Kulp Kara Yolu Ulaşıma Açıldı
46 dakika önce
Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş-Kulp kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş- Kulp
kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreye yükseldiği yolu açmak için olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.
Karayolları Muş Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunun ekiplerin 4 gündür iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirtti.
Sayılgan, bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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