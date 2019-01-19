Son Dakika Haberleri: Muş-Kulp Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Muş-Kulp Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

46 dakika önce

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş-Kulp kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Muş-Kulp Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş- Kulp kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreye yükseldiği yolu açmak için olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Karayolları Muş Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunun ekiplerin 4 gündür iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirtti.

Sayılgan, bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Kar, Kulp, Muş, Güncel
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