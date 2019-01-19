Muş-Kulp Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş-Kulp kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş-Kulp kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.



Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreye yükseldiği yolu açmak için olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.



Karayolları Muş Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunun ekiplerin 4 gündür iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirtti.



Sayılgan, bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

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