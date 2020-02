Muş'lular Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçik için Muş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.



Muş Kardeşlik Platformu, İdlib'de şehit olan 36 Mehmetçik için basın açıklaması düzenledi. Belediye Meydanını dolduran yüzlerce kişi, ABD, Rusya, İsrail ve Esed'e ellerindeki dövizlerle tepki gösterdi.



"Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı"



Şehitler için göz yaşlarına hakim olamayan bazı vatandaşlar, rejim güçlerine lanet okudu. 7'den 70'e katılım sağlanan basın açıklamasında Esed'e ve rejime büyük tepki gösterildi. Muş Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Turhan Sur, bu necip milletin yüz yıllardır İslam'ın bayraktarlığını yaptığını, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer aldığını söyledi.



İslam'ın sancaktarı Sultan Muhammed Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin ve Yavuz Sultan Selim'in torunları olarak tarihin kendisini çağırdığı her an sefer görev emrine icabet ettiğini anlatan Sur, "Bu gün Türkiye'nin Suriye'de olmaması gerektiğini söyleyenler, hafızalarını yitirmiş mankurtlardır. Daha yüzyıl öncesine kadar tüm ümmet coğrafyası, varisi olduğumuz Osmanlının mülkü idi. 900 kilometre sınır komşuluğumuz bulunan Suriye'de bulunmamızı sorgulayanlar, neden Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığını sorgulamıyorlar? Terör örgütlerinin ve uluslararası istihbarat ajanlarının Suriye'de cirit attığını görmeyenler, Ortadoğu'da söz sahibi olmak isteyen istilacı ülkelere kör kalanlar, bilinsin ki 'düşman kapıya dayansın, yangın eve yaklaşsın, sonra gereğini yaparım' diyenlerdir" dedi.



Türkiye'nin sadece mazlum Suriye halkının haklarını koruduğunu vurgulayan Turhan Sur, "Aynı zamanda kendi geleceğini ve sınır güvenliğini sağlamaktadır. Çünkü aklı olan herkes biliyor ki YPG, PKK, DAEŞ, el-Kaide, Wagner ve Haşdi Şabi eliyle vekalet savaşları yürütenler, Suriye'den sonraki hedefe Türkiye'yi koymuşlardır. Hükümete olan kinlerinden dolayı vatan, millet ve bayrağımıza yönelik tehditleri görmezlikten gelenler, milletimizin basireti ve feraseti sayesinde duvara toslamışlardır" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin sınırlarına terör örgütlerinin yerleşmesine imkan hazırlayan zalim Esed rejimi ile görüşülmesini öneren siyasiler, gelecek perspektifi olmayan, vatan-millet-bayrak kaygıları siyasi kaygılarının çok gerisinde kalan kişilerdir" diyen Sur, "İki gün önce İdlib'deki hava saldırısında 33 askerimiz şehit düşmüş, bir o kadarı yaralanmıştır. Kardeşlerimizin şehadet haberi bizleri üzmüş olsa da hastanedeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesinin bulunmaması teselli kaynağımızdır. Tağut Esed ve Putin bilmelidir ki Türkiyeli Müslümanlar genciyle yaşlısıyla, askeriyle siviliyle devletimizin ve Suriye halkının yanındadır. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu savaşı güçlü olanlar değil, haklı olanlar kazanacaktır. ve yine çok iyi biliyoruz ki ilahi adalet mazlumların lehine tecelli edecektir. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize şifa diliyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.



Basın açıklamasının okunmasının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Basın açıklamasına; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vatandaşlar, namazın ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - MUŞ