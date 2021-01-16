Muş Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi - Son Dakika

Muş Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi

16.01.2021 14:15
Muş Memur-Sen'den

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere "en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'una denk gelecek şekilde seyyanen zam" yapılması talebinde bulunuldu.

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere "en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'una denk gelecek şekilde seyyanen zam" yapılması talebinde bulunuldu.

Barışan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ana gündem olduğu 2020 yılının, kamu görevlileri açısından Hakem Kurulu kararı mağduriyetleri ile enflasyona dayalı kayıplar yaşadıkları bir yıl olarak geride kaldığını belirtti.

Hakem Kurulunun, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerini yüzdelik olarak 2020 yılında 4+4, 2021 yılında 3+3 şeklinde oransal artış yapılması kararı verdiğini hatırlatan Barışan, şunları kaydetti:

"Hakemin-işvereninin karara yazdığı artıştan yüzde 80'lik bir sapma meydana gelmiştir. Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları, kur tarafının rakamları ele alındığında en az artış, en düşük yükseliş maaşlarda. Son 10 yıllık enflasyon ve enflasyon farkı tablosu, 2019-2021 faiz, kur tablosu, 2020'nin aylık enflasyon tablosu özetle şunu söylüyor. Kamu görevlilerinin maaşları ve ücretleri eriyor, bu erimeyi durdurmak için gecikmeden seyyanen zam yapılması gerekiyor. Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021'den geçerli olmak üzere, en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'na denk gelecek tutarda seyyanen zam istiyoruz."

Devlet Memuru, Memur Sen, Kamu, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Memur-Sen'den 'seyyanen zam' talebi - Son Dakika


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