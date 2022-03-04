Muş Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle buluştu - Son Dakika
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Muş Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle buluştu

04.03.2022 00:39

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Barışan, Memur- Sen'in 30 yıl önce 14 inanmış kişinin bir araya gelerek meydana getirdiği bir teşkilat olduğunu söyledi.

1992 yılında ülkenin karanlık süreçlerden geçtiğini ifade eden Barışan, şöyle konuştu:

"Emperyalizm ve onun içerdeki uzantıları ülkeyi kaosa, kargaşaya sürüklemek için candaş bir şekilde çalışıyor, kaos ve kargaşa oluşturmak için faili meşru cinayetler işleniyordu. Dolasıyla bu ülkenin yerli ve milli değerleriyle bezenmiş insanlarının iktidara gelmesini, teşkilat kurmasını, sendikalaşmasını engelliyorlardı. İşte bu 14 inanmış adam o gün kuşanarak yola çıktı ve akabinde daha işin başında iken 28 Şubat'la karşılaştı. Bu noktada kesinlikle tereddüt etmeden yola devam ettiler. O gün binlerle başlayan yolculuğumuz hamd olsun bu gün bir milyonu aşmış vaziyete. Eğitim-Bir-Sen olarak 1,5 milyona doğru koşuyoruz. Buradaki amaç, bir araya gelmek, istişare etmek ve ileride olacaklar için bir yol haritası belirlemektir. Yönetim olarak istiyoruz ki üye sayımız artsın."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise okul müdürlerinin eğitimin kurmayları olduğunu belirterek, "Sizinle çalışan arkadaşlar sizleri rol model olarak kabul edecek. İlimizi eğitimde en üst seviyeye taşımak ve çıtasını sürekli üst basamaklara yükseltmek için birlikte gayret göstereceğiz." dedi.

Muş Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle buluştu
Muş Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle buluştu
Muş Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, okul müdürleriyle buluştu - Son Dakika


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