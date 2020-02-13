Muş merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muş merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Muş merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında köy muhtarı ve güvenlik korucusunun da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Muş merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı, System.String[]

Muş merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında köy muhtarı ve güvenlik korucusunun da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 12 Şubat'ta 4 köy muhtarı, 4 aza ve güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Muş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'ta 32, İstanbul'da 3, Bursa'da 2, Balıkesir ve Bitlis'te de 1'er olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. 13 şüpheli için yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 22 adet 7,62 milimetre çapında fişek,

2 tabanca,

2 yivsiz av tüfeği, çok sayıda terör örgütü PKK/KCK'yı temsil eden kolye, resim ve flama ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır."

Açıklamada ayrıca, 01 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 46 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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