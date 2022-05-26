Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı

26.05.2022 09:25

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra göçmen kaçakçılarına da geçit vermiyor. 235 personelin katılımıyla Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ'da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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