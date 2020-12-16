- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

16.12.2020 11:57

- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı Muş merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik 16 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

MUŞ - Muş merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik 16 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Muş, Batman ve Diyarbakır illerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon düzenlendiği belirtildi.

15 Aralık 2020 günü 16 adreste eş zamanlı olarak şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda Muş'ta 9, Diyarbakır'da 4 ve Batman'da 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonlarda; 4 ruhsatsız tabanca, 1 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 'Gerçek Tabancaya dönüştürülmek üzere hazırlanmış' 26 kurusıkı tabanca, 43 kaleşnikof şarjörü, 3 M16 şarjörü, 1 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 102 tabanca şarjörü, 319 kurusıkı tabanca şarjörü, 7 av tüfeği namlusu, 417 av tüfeği fişeği, 201 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 594 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 170 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hücum yeleğinin ele geçirildiği ve yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
- Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika


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