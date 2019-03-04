Son Dakika Haberleri: Muş Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Muş Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Muş merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Muş Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Muş merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Muş merkezli 9 ilde ( Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş, Batman, Bingöl) 70 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pos cihazı, para alışverişlerini gösterir çok sayıda çek ve hesap defteri, 2 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 195 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarının yapılan incelemesinde, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların tüm banka hesapları bloke edilmiş, şüpheli şahıslara toplam 680 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

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