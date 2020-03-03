Muş minibüs ve taksilerle ay yıldız yapıp, bahar kalkanı harekatına destek verdiler - Son Dakika

Minibüs ve taksilerle ay yıldız yapıp, Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiler

MUŞ'ta okul servisçileri ile taksiciler, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup, şehir turu atarak Suriye'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şoförler, şehir turunun sonunda minibüs ve taksileri ile ay-yıldız oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na, Muş'tan da destek geldi. Kentteki taksiciler ile okul servisçileri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla oluşturdukları yaklaşık 2 kilometrelik konvoyla, şehir turu atarak Mehmetçiğe ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şoförlere, vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.

Şehir turunun ardından Muş Belediyesi'ne ait otoparkta toplanan taksiciler ile okul servisçileri, burada gerçekleştirdikleri basın açıklaması sonrasında dualar edip şehitleri andılar. Şoförler araçları ile ay-yıldız şekli yaparak destek eylemini sonlandırdı.