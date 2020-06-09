MUŞ Müftü ve imamlar kan bağışında bulundular - Son Dakika

Müftü ve imamlar kan bağışında bulundular

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri (kovid 19) kapsamında kan almaya yaklaşık 3 aydır ara veren Türk Kızılay'ı Muş Şubesi, normalleşme ile birlikte Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediye İş Hanı önüne getirilen Türk Kızılayı otobüsüne giden ilçi müftüsü ve imamlar, gönüllülerle brilket kan bağışında bulundu.

Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kotan, "Kan ihtiyacını karşılamak üzere korona virüs tedbirlerinin normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Muş'un Varto ilçesinde kampanya başlattık. Bu kampanyaya gönüllüler, Varto Kızılay şubesi başkanımız Hamza Sezgin Yonat ve ilçe müftüsü Bayram Öztürk ile imamlar bu yoğun ilgi gösterdiler. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Korona virüs tedbirleri kapsamında ve ramazan ayının gelmesi ile kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kan bağışında kana ihtiyacımız var, onun içinde biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Kan alm-dığımız kişilerin hastalıklarını da taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz" diye konuştu

Kan toplama TIR'ına imamlarla birlikte giden İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ise 'Kızılayın başlatmış olduğu kampanyaya imamlarla birlikte destek olmaya geldik. Rabbim her kesten razı olsun" dedi.