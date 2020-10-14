Muş Müftüsü İmamoğlu Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Muş Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Malazgirt ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Kur'an kursu inşaatında incelemede bulundu.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, kursun kısa sürede faaliyete geçmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

İlçede yaşayan 7 yaşındaki Büşra ve 9 yaşındaki Ömer Arslan kardeşler, tablet almak için biriktirdikleri parayı zarfa bırakarak bağış için İmamoğlu'na teslim etti.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşların yaptırdığı Kur'an kursundaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

İmamoğlu, "Allah'ın izniyle Kur'an kursumuzun son çalışmalarını bir an önce bitirip kız çocuklarımızın bu hayır yuvasında hafızlık eğitimlerine başlamasını diliyoruz. Tarihi ilçemizi ziyaretimizde çok anlamlı bir olay ile karşılaştık. İki evladımız harçlıklarıyla biriktirdikleri bir miktar parayı bana takdim ettiler. Bizleri çok duygulandırdılar. Bende bu hayırlı evlatlarımızı büyüten anne ve babaya çok teşekkür ederim." diye konuştu.