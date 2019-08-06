Son Dakika Haberleri: MUŞ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN 4 ÇOCUĞUN PİKNİKTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Son Dakika Güncel Haber

MUŞ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN 4 ÇOCUĞUN PİKNİKTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

59 dakika önce

MUŞ'un Malazgirt İlçesine bağlı Beşçatak köyünde Murat Nehri'nde boğulan çocukların piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı.

MUŞ'un Malazgirt İlçesine bağlı Beşçatak köyünde Murat Nehri'nde boğulan çocukların piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı. Piknikteki çekilen görüntülerde çocukların neşeli oldukları gözlendi.
Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü meydana gelen olayda Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı. Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
PİKNİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Beşçatak köyüne büyük acı yaşatan olayın ardından çocukların katıldığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı. Köy camisinin imamı F.Ö.'nün götürdüğü pikniğe katılan çocukların hayli neşeli oldukları ve eğlendikleri çekilen görüntülere yansıdı. Yere serdikleri kilimlerin üzerine oturan çocuklar kendilerine görüntüleyen cep telefonuna el sallıyor.
Murat Nehri, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUŞ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN 4 ÇOCUĞUN PİKNİKTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]