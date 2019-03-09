Son Dakika Haberleri: Muş Muş'ta Kapanan Köy ve Mezra Yolları Açılıyor

Muş Muş'ta Kapanan Köy ve Mezra Yolları Açılıyor

1 saat önce

Muş'ta kapanan köy ve mezra yolları açılıyorMuş'ta kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Muş'ta kapanan köy ve mezra yolları açılıyor

Muş'ta kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

İlkbahar ayına girilmesine rağmen Doğu'da kar çilesi bitmiyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş'ta 140 köy yolu kardan kapandı.İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 aydan beri bir gün arayla yolları kapanan Üçevler köy grup yolunda yol açma çalışmaları yeniden başlatıldı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu grup yolunda 5 iş makinesi ile kar temizleme çalışmalası yapılıyor. Ekiplerin gün aşırı yollarını açmak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten köylüler, yolun açılmasıyla şehre gidip ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

Açılan köy ve mezra yollarının tipi nedeniyle yeniden kapandığını aktaran İl Özel İdaresi Ekip Şefi Abdürrahim Yasun ise Üçevler grup köy yolları yağan kar ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Yol açma çalışmalarımız gece fırtına olmazsa devam edecek dedİ.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Muş, Güncel
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