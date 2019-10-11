Son Dakika Haberleri: Muş öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi
Son Dakika Güncel Muş öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

Muş öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

1 saat önce

Öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizlediMuş merkeze bağlı Konukbekler Beldesi'ndeki öğrenciler, 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile öğretmenlerinin eşliğinde beldelerini baştan sona temizledi.

Öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

Muş merkeze bağlı Konukbekler Beldesi'ndeki öğrenciler, 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile öğretmenlerinin eşliğinde beldelerini baştan sona temizledi. Eğlenerek çevreyi temizleyen ve adeta birbirleriyle yarışan öğrenci ile öğretmenler, yaklaşık 50 poşet çöp topladı.

Muş'a 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler Beldesi'ndeki Konukbekler İlk ve Ortaokulu, 'değerler eğitimi' kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği çöp poşetleriyle belde sokaklarına gitti. 400'ü aşkın öğrenci, öğretmenleriyle birlikte cadde ve sokaklardaki çöpleri tek tek topladı. Birbirleriyle yarışır gibi cadde ve sokakları gezen öğrenciler, sigara izmaritinden naylon poşete ve gıda ambalajına varana kadar 50 poşet çöp topladı. Öğrencilerin topladıkları çöpler, Konukbekler Belediyesi'ne ait araca konularak belde çöplüğüne götürüldü.

Konukbekler Belde Belediyesi Başkanı Bahri Fırat, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek ikramda bulundu. Konukbekler İlk ve Ortaokulu Müdürü Hikmet Yıldız, 'Öğrenci, idareci ve öğretmenleriyle birlikte değerler eğitimi kapsamında çocuklarımızla, temizlik projesi kapsamında beldemizi temizledik. Amacımız çocuklarımıza temizlik alışkanlığını kazandırmak, temiz bir çevre bırakmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Öğrencileriyle çöp toplayan öğretmenlerden İlhan İpek ise, 'Ellerimizdeki çöp poşetleriyle, beldemizdeki çöpleri topladık. Toplanan çöpleri, Konukbekler Belde Belediyesi önüne getirerek, çöp aracına teslim ettik diye konuştu.

Konukbekler Ortaokulu öğrencilerinden Berfin Kaya da, çevre temizliğinin önemine dikkat çekti ve herkesi çevre temizliğine dikkat etmeye çağırdı.

Muş öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

Konukbekler, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı
Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlandı Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 11:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]