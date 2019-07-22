MUŞ ÖĞRETMENLER, MATEMATİĞİ SEVDİRECEK MATERYALLER YAPTI

MUŞ Alparslan Üniversitesi'nde 'Minikler Matematikle Oynuyor Projesi' kapsamında eğitim gören 54 öğretmen ve öğretmen adayı matematiği sevdirmek için materyal yaptı. Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulhamit Karademir, öğretmenlerin yaptığı materyallarin okullara dağıtılacağını söyledi. Muş Alparslan Üniversitesi
Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulhamit Karademir tarafından hazırlanan 'Minikler Matematikle Oynuyor Projesi', TÜBİTAK tarafından destek aldı. Projesini uygulamaya başlayan Karademir, Türkiye
'nin çeşitli bölgesindeki 25 ilde görev yapan öğretmen 15 üniversiteden katıhlan öğretmen adaylarına yönelik eğitim düzenledi. Yaklaşık bir hafta eğitim gören öğretmen ve öğretmen adayları okullarda kullanılan malzemelerle miniklere matematiği sevdirmek için çeşitli materyallar yaptı. Matematik öğretmede kullanılacak malzemeler Muş'taki özellikle anaokullarına dağıtılacak.
Matematik derslerinde kullanılacak materyallerin yapılması için hazırlardıkları projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi TÜBİTAK Abdulhamit Karademir, bir hafta süreyle 54 öğretmen ve öğretmen adayına eğitim verdiklerini bildirdi. Yapılan materyallerin okullara dağıtılacağını ifade eden Karademir, Muş'ta gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını anlattı. İzmir
'den projeye katılan öğretmen Fatma Ağaoğlu, öğrendiklerini öğrencileriyle paylaşacağını belirtirtirken, Düzce
'den katılan okul öncesi öğretmeni Hilal Çetin, Buraya öğrencilerime ne katabilirim fikri ile geldim. Matematiği biliyorlar ama bu yöntem çok eğlenceli dedi. Kıbrıs
'tan projeye katılan üniversite öğrencisi Rojda
Kaya, matematikten çok korktuğunu anlatarak, Sayıları görmek istemiyordum. Burada gördüm ki matematik bir eğlence. Çok iyi materyaller yaptık, öğrendiklerimi önce üniversitedeki arkadaşlarıma, daha sonra da görev aldığım zaman öğrencilerime yansıtacağım diye konuştu. Mersinli
Esin Obsekin ise şunları söyledi
Matematiğe çok önem veriyorum. Bu dersi insanlar, çocuklarımız nasıl algılar ve severse o şekilde entegre olabilir. Çocuklara matematik sevgisini aşılarsak ilerleyen süreçte de bu alanda büyük başarılar elde edebiliriz. İlimiz, ülkemiz için matematikten yola çıkarak mühendislik başta olmak üzere diğer alanlarda da katkıda bulunacak öğrenciler insanlar yetiştirmek istiyoruz.