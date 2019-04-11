Muş Otizmli Serhat'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci

Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciMuş'ta yürümekte güçlük çeken 9 yaşındaki otizmli Serhat Calp'e, hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye hediye edildi.

Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci



Muş'ta yürümekte güçlük çeken 9 yaşındaki otizmli Serhat Calp'e, hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye hediye edildi. Oğlunun hastalığının ağır olduğunu söyleyen Bahattin Calp, Yürümekte zorluklar çekiyordu. Maddi durumumuz iyi olmadığı için en büyük ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi alamıyorduk. Oğlum artık acı çekerek yürümek zorunda kalmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.



Muş Kalkındırma, Dayanışma ve Güzel Yaşam Derneği (MUŞ-DER) 'ağır otizm' hastalığı sebebiyle yürüme zorluğu çeken Serhat Calp için kampanya düzenledi. Elde edilen gelirle alınan tekerlekli sandalye MUŞ-Der Başkanı Osman Koç ve yöneticileri tarafından Serhat Calp'e teslim edildi. Serhat'ın evine giden başkan Osman Koç ve yöneticiler, ambalajından çıkardıkları sandalyeyi kurdu. Kurulum sonrası baba Bahattin Calp, oğlu Serhat'ı sandalyeye oturtarak bahçede gezdirdi.



Otizmli Serhat'ın babası Bahattin Calp'in kendilerinden destek istediğini belirten MUŞ-DER Başkanı Osman Koç, hayırseverlerın desteği ile İstanbul'da alınan sandalyenin kendilerine gönderildiğini söyledi. Serhat'ın sevinci karşısında mutlu olduklarını ifade eden Başkan Koç, Ailenin ve çocuğun mutluluğu bizlere yeter. Biz insanları mutlu ettikçe mutlu oluyoruz. Çünkü mutlu olmanın sırrının mutlu etmeden geçtiğini biliyoruz. Bu vesileyle çok mutluyuz. Rabbim hastamıza acil şifalar versin dedi.



Oğluna tekerlekli sandalye hediye eden dernek yöneticilerine teşekkür eden baba Bahattin Calp, Serhat'ın iyileşmesi için de devlet büyüklerinden yardım baklediklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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