Son Dakika Haberleri: MUŞ Otomobil traktör römorkuna çarptı Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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MUŞ Otomobil traktör römorkuna çarptı Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

16 dakika önce

Otomobil traktör römorkuna çarptı Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıMUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı.

Otomobil traktör römorkuna çarptı Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı. Kazada, otomobilde bulunan aileden anne ve oğlu öldü, kayınpederi ile 4 kızı da yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü Köyü'ne dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki, dede Şerif Özen ile torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boüğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
MUŞ Otomobil traktör römorkuna çarptı Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hasköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:41 Kaynak: DHA
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