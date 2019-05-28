Son Dakika Haberleri: Muş Ovası, gelinciklerle renklendi

Muş Ovası, gelinciklerle renklendi

2 saat önce

MUŞ Ovası ve yaylalar, lalelerin solmasının ardından bu kez gelinciklerle donandı.

Muş Ovası, gelinciklerle renklendi, System.String[]
MUŞ Ovası ve yaylalar, lalelerin solmasının ardından bu kez gelinciklerle donandı. Ovayı kırmızıya çeviren gelincikler, büyük ilgi görüyor.
Mayıs ayının ilk haftalarında açan lalelerin süslediği Muş Ovası'nda artık gelincikler boy gösteriyor. Kırmızı gelinciklerle ova, doğasever vatandaşların akınına uğruyor. Her yıl mayıs ayı sonlarına doğru ovanın gelincikle süslendiğini söyleyen Fırat Yıldız, çocuklarıyla gelip, stres attıklarını söyledi. Yıldız, "Tarlalarda açan ve ovayı kırmızıya boyayan gelincikleri görmeye şehirden vatandaşlar geliyor, fotoğraf çekip hayranlıkla kırmızıya bürünen tarladaki gelincikleri seyrediyorlar" dedi.

- Muş
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:41 Kaynak: DHA
Muş, Güncel
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