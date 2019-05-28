Son Dakika Haberleri: MUŞ OVASI KIRMIZIYA BOYANDI

MUŞ OVASI KIRMIZIYA BOYANDI

2 saat önce

MUŞ ovası ve yaylalar, lalelerin solmasının ardından bu kez gelinciklerle donandı.

MUŞ ovası ve yaylalar, lalelerin solmasının ardından bu kez gelinciklerle donandı. Ovayı kırmızıya boyayan gelincikler, büyük ilgi çekiyor. Gelincik tarlalarını gezerek stres atan aileler fotoğraflar çekiyor. Çocuklar, topladıkları kırmızı gelincikleri öğretmenlerine hediye olarak götürüyor. Mayıs ayının ilk haftalarında açan lalelerin bezediği Muş Ovası'nda artık gelincik tarlaları boy gösteriyor. Kırmızı gelinciklerle süslenen ova doğasever vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşlar, ovada açan gelincik tarlalarına gelerek stres atarken, çocuklar topladıkları gelincikleri annelerine, öğretmenlerine götürüyor. Her yıl Mayıs ayı sonlarına doğru ovanın gelincikle süslendiğini söyleyen Fırat Yıldız, çocuklarıyla ovaya gelip stres attıklarını söyledi. Yıldız, Tarlalarda açan ve ovayı kırmızıya boyayan gelincikleri görmeye şehirden vatandaşlar geliyor, fotoğraf çekip hayranlıkla kırmızıya bürünen tarladaki gelincikleri seyrediyorlar dedi.
MUŞ OVASI KIRMIZIYA BOYANDI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:39 Kaynak: DHA
Muş, Güncel
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