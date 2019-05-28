Son Dakika Haberleri: Muş Ovası kırmızıya büründü

Muş Ovası kırmızıya büründü

35 dakika önce

Muş (İHA) – Muş'ta ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilk ortaya çıkan lalelerin kurumasıyla boy vermeye başlayan gelincikler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturduMuş Ovası, ilkbaharla birlikte iki hafta boyunca kırmızı lalelere ev sahipliği yaparken, ardından...

Muş Ovası kırmızıya büründü, System.String[]
Muş (İHA) – Muş'ta ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilk ortaya çıkan lalelerin kurumasıyla boy vermeye başlayan gelincikler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu

Muş Ovası, ilkbaharla birlikte iki hafta boyunca kırmızı lalelere ev sahipliği yaparken, ardından gelincik, papatya gibi rengarenk çiçekler ovayı süslemeye devam ediyor. Son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından Muş'un Korkut ilçesine bağlı köylerde muhteşem güzellikler oluştu. Korkut ilçesinin Alazlı köyünde açan gelincik çiçeği, doğayı adeta gelin gibi süsledi.

Alazlı köyünde yaşayan Fırat Yılmaz, her yıl mayıs ayında açan gelinciklerin bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. 2-3 günde bir çocukları alarak gelincikleri görmeye geldiğini ifade eden Yılmaz, "Her ilkbaharda laleden sonra Muş Ovası'nda açan rengarenk çiçekleri görmek mümkün. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim. Buraya 2-3 günde bir çocuklarla geliyoruz. Gezip, eğleniyorlar" dedi.

Çocuklardan Melek Yıldız da tarladan topladığı gelincikleri akşam annesine vereceğini söyledi.

Fatmanur Yıldız ise gelincikleri öğretmeni için topladığını ifade etti. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:01 Kaynak: İHA
Korkut, Muş, Güncel
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