Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

01.05.2022 09:27

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı Muş Ovası'nda karlı dağlara karşı açan laleler görsel şölen sunuyor Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen kartpostallık görüntüleri hayran bırakıyor.

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

Muş Ovası'nda karlı dağlara karşı açan laleler görsel şölen sunuyor

MUŞ - Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen kartpostallık görüntüleri hayran bırakıyor.

Muş'ta karların erimesi ve havaların ışımasıyla açmaya başlayan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. 15 ile 20 gün arasında ömrü bulunan laleler, fotoğraflanmak için ziyaretçi akınına uğruyor. Bitlis-Muş kara yolunu adeta kırmızıya bürüyen laleler, karlı dağlara karşı doyumsuz seyir zevki sunuyor.

"Doğamızda çıkan bu güzel laleleri koparmayalım"

Karların erimesinin ardından Muş Ovası'nın çok güzel bir kırmızı görünüme sahip olduğunu anlatan vatandaşlardan Fatma Özbey, "bu anı değerlendirmek için bugün çocuklarımla beraber eğlenmeye geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik. İnsanlardan rica ediyorum doğamızda çıkan bu güzel laleleri koparmasınlar. 2-3 haftalık bir yaşam süreleri var. Onu lütfen güzel değerlendirelim. Bu doğa bir daha ele geçmez. Kaybetmeyelim" dedi.

"Lalelerin arasında güzel görüntü ve fotoğraflar çektik"

Muş'a ilk defa geldiğini ve ovada lale yetiştiğini öğrenen vatandaşlardan Suzan Yaldız da, "çocuklarımı da alıp bu lalelerin arasında güzel görüntü ve fotoğraflar çekmek istedik. Ailemizle toplandık geldik. Güzel fotoğraflar çekip gezdik. Doğanın tadını çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Kuş cıvıltılarıyla birleşen laleler güzel görüntüler oluşturuyor"

Annesiyle birlikte laleleri fotoğraflamak için geldiğini belirten Ada Arya Özbey ise "Muş Ovası'nda laleler açtı. Ailecek geldik fotoğraf çektik. Çok eğlendik. Kuş cıvıltılarıyla birleşen laleler güzel görüntüler oluşturdu. Ova adeta kırmızıya dönüşmüş durumda" diye konuştu.

Muş Lalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında "Muş 1071" ismiyle tescillendi.

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı
Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı
Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı
Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

YORUMLAR
500
Adilcevaz'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı Adilcevaz'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Bitlis, Bitki, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı - Son Dakika


Son Dakika
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
08:21 Diyarbakır'da bu köyde yaşayanların tamamı Trabzonsporlu! Şampiyonluk haberi ise bölgede coşkuyla karşılandı
08:08 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
07:56 Görüntü alınmaması için tedbirler üst düzeydeydi! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün töreninden ilk kareyi görümce paylaştı
07:32 Meteoroloji bayramda vatandaşları uyardı: Yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak
07:08 Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu
07:04 Şırnak'ta Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü! Acı haber memleketinde büyük üzüntü yarattı
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 09:34:17. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement