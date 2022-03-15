Muş Ovası'na gelen "baharın habercisi" leylekler kara yakalandı - Son Dakika
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Muş Ovası'na gelen "baharın habercisi" leylekler kara yakalandı

15.03.2022 10:17
Muş Ovası'na gelen "baharın habercisi" leylekler kara yakalandı

Her yıl mart ayında Muş Ovası'na gelen ve "baharın habercisi" olarak adlandırılan leyleklerin yuvaları karla kaplandı.

Her yıl mart ayında Muş Ovası'na gelen ve "baharın habercisi" olarak adlandırılan leyleklerin yuvaları karla kaplandı.

Muş Ovası, yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yuva yapan yüzlerce leyleği ağırlıyor.

Bu yıl da 15 gün önce bölgeye gelmeye başlayan leylekler, kentte etkili olan yoğun kara yakalandı.

Yuvaları karla kaplanan ve ovadaki kar nedeniyle de yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başlayan leyleklere, bölge sakinleri yem bırakıyor.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyü sakinlerinden Medet Güven, gazetecilere, leyleklerin 15 gün önce köylerine geldiğini söyledi.

Son günlerde etkili olan kardan dolayı leyleklerin beslenmede güçlük çektiğini anlatan Güven, "Köyde bir metreye yakın kar yağdı. Leyleklerde bu süreçte güçlük çekiyor. Biz de onları beslemeye çalışıyoruz. Yuvasına ve yuvanın yakın yerlerine yiyecek bırakıyoruz." dedi.

"Leylekler ilk geldiğinde kar yoktu"

Köy sakinlerinden Suat Çoban ise köylüler olarak leylekleri çok sevdiklerini ve alıştıklarını belirtti.

Leyleklerin uzun yıllardır köylerine geldiğini aktaran Çoban, "10 yıldır burada yuvaları var. Bu yıl biraz erken geldiler. Leylekler ilk geldiklerinde kar yoktu. Kar yağınca yakınlardaki termal su kaynaklarına giderek oralarda yiyecek arıyorlar. Elimizden geldiğince onlara yem vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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Mart, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Ovası'na gelen 'baharın habercisi' leylekler kara yakalandı - Son Dakika


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