Muş Ovası'na gelen baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı - Son Dakika

Uzun göç sürecinin ardından yaz boyunca kuluçkaya yatmak için Muş Ovası'na gelen baharın müjdecisi leylekler, yoğun kar yağışına yakalandı.

Her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapan Muş Ovası'na mart ayının ilk haftası gelen leylekler kar sürprizi yaşıyor. Afrika'dan sürüler halinde uzun bir yolculuk yaparak ovadaki köylere ulaşan leylekler; ev, direk ve çatılara kurdukları yuvalarında yerlerini alırken 5 gündür etkili olan kar yağışından olumsuz yönde etkileniyor. Kar yağışı ve dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veren baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, zor zamanlar geçiriyor.

"KAR YAĞIŞI HEM BİZE HEM LEYLEKLERE SÜRPRİZ OLDU"

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Medet Güven, 3 gün öncesine kadar karların erimeye başladığını, ancak yaşanan kar yağışı nedeniyle şu anda köyde 1 metreye yakın kar olduğunu söyledi. Leyleklerin 15 gün önce geldiğini ifade eden Güven, "1 metreye yakın bir kar yağışı oldu. Leyleklerde bu süreçte çok güçlük çekiyorlar. Bizde beslemeye çalışıyoruz. Kış geri döndü, leyleklerde çok zorlanıyor. Leylekler gelince bahar geldi dedik ama kar yağınca hem bize hem de leyleklere sürpriz oldu" dedi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ONLARA YEM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Köy sakinlerinden Suat Çoban ise leylekleri çok sevdiklerini belirterek, "Leylekler köyümüze gelip gidiyor. Yaklaşık 10 yıldır burada yuvaları var. Bu yıl biraz erken geldiler. Leylekler ilk geldiklerinde kar yoktu. Kar yağınca yakınlardaki termal su kaynaklarına giderek oralarda besin kaynağı arıyorlar. Biz leylekleri seviyoruz ve onlara alıştık. Elimizden geldiğince onlara yem vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

(Uğur Ulu/ İHA)