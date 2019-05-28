Son Dakika Haberleri: Muş Ovası'nda gelinciklerin görsel şöleni
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Muş Ovası'nda gelinciklerin görsel şöleni

3 saat önce

Muş'ta baharın gelmesiyle birlikte etkili olan yağışların ardından Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sundu.

Muş'ta baharın gelmesiyle birlikte etkili olan yağışların ardından Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sundu.
Muş Ovası'nda gelinciklerin görsel şöleni
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: AA
Muş, Güncel
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