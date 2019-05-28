Muş Ovası'nda gelinciklerin görsel şöleni
3 saat önce
Muş'ta baharın gelmesiyle birlikte etkili olan yağışların ardından Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: AA
Muş'ta baharın gelmesiyle birlikte etkili olan yağışların ardından Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sundu.
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