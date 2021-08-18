Muş Ovası'nda yetiştirilen kavunlar, çevre illere gönderiliyor - Son Dakika

Muş'ta çiftçiler tarafından hasadı yapılan kavunlar, çevre illere gönderiliyor.

Muş Ovası'nda kavun üretimi yapan çiftçiler, topladıkları kavunları Van, Erzurum, Bitlis ve Bingöl'e pazarlıyor.

Bu yıl 7 bin 100 dekar alana kavun eken üreticiler, 21 bin ton kavun elde ederek ekonomiye 31 milyon 500 bin lira katkı sağlamayı hedefliyor.

Kavun üreticisi Ecevit Uysal, yaklaşık 100 dönüm alanda kavun ekimi yaptıklarını söyledi.

Kısa süre önce hasada başladıklarını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Muş Ovası'nda ürettiğimiz kavunları çevre illere satıyoruz. Ürünlerimiz katkısız olduğu için tadı çok güzel. Buradan yaklaşık 700 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Sezonumuz bir ay daha devam edecek."