Muş Ovası'ndaki bazı tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri su altında kaldı - Son Dakika

Muş Ovası'ndaki bazı tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri su altında kaldı

MUŞ - Muş'ta iki gündür etkili yağışlar ve dağlarda biriken karların erimesiyle birçok tarım arazisi ve hayvan çiftliği su altında kaldı.

Muş Ovası, etkili olan yağışla su baskınına uğradı. Birçok tarım arazisinin su altında kalması, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Birçok tarım arazisinin su altında kaldığı bölgede yağışlar aralıklarla devam ediyor. Çiftliği su altında kalan kaz çiftliği sahibi İshak Sönmezsoy, yaptığı açıklamada, " Hasköy'de hindi ve kaz çiftliğim var. Her yıl karların erimesi ve yağmurların başlamasıyla çiftliğimiz ve Muş Ovası sular altında kalıyor. Burada çiftliğimiz olsun, ekili alanlar olsun, yüzde 30'u sular altında kalıyor. Buradaki menfezler yetersiz geliyor. İnşallah bir çözüm bulunur. Çiftliğimizde sel suları altında kaldı ama Allah'a şükür bir zayiatımız olmadı. Her yıl baharın başlangıcı ve sonbahardaki ilk gelen yağmurlarda genelde bu sıkıntı hep oluyor" dedi.