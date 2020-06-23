Muş Ovası'ndan ekonomiye "tatlı" katkı - Son Dakika

Muş Ovası'ndan ekonomiye "tatlı" katkı

Muş'ta, bu yıl tarlalardan toplanarak fabrikaya teslim edilecek 333 bin 580 ton pancardan 42 bin 525 ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Muş'ta, bu yıl tarlalardan toplanarak fabrikaya teslim edilecek 333 bin 580 ton pancardan 42 bin 525 ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

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Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, 57 bin dönümlük alana şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi.

Toplam 1650 kilometrekarelik alana sahip Muş Ovası'nın verimli arazilerine ekilen şeker pancarları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kente gelen tarım işçileri tarafından özenle yetiştiriliyor.

Yaklaşık 5 ay süren olgunlaşma sürecinin ardından yine işçiler tarafından tarlalardan sökülen pancarlar, Muş Şeker Fabrikası'na götürülerek ön temizleme işleminden geçiriliyor.

Toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılan pancar, basınçlı suyla yıkanarak temizleniyor.

Fabrikada soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçirilen pancar, son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış yer kalmasın" çağrısı kapsamında geçen yıla oranla daha fazla alanda ekim yapılan kentte, 42 bin 525 ton şeker üretilerek ekonomiye önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

57 bin dönüm alana ekim yapıldı

Muş Şeker Fabrikası Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, tarımsal ekonominin vazgeçilmez unsuru olan pancar çiftçilerinin, Muş Ovası'ndaki hummalı çalışmasının başladığını söyledi.

Fabrika olarak bölgedeki şeker pancarı üretimini artırmak için çiftçilere uygun bedellerle tohum ve gübre tedarik ettiklerini belirten Kızılkaya, bu yıl üretimde önemli bir artış beklediklerini ifade etti.

Ekim ayından itibaren alımların başlayacağını aktaran Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Kentte 1480 çiftçimiz 57 bin dönümlük alanda ekim yaptı. 333 bin 580 ton şeker pancarı üretimi bekliyoruz. Fabrikamızda 42 bin 525 ton şeker, 13 bin ton melas ve 90 bin ton küspe üretmeyi planlıyoruz. Taahhüt edilen şeker pancarı ile çiftçilerimizin cebine 140 milyon lira girecek. Toplamda ülke ekonomimize 400 milyon lira katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz ekim döneminde tarlalarını hazır hale getiriyor. Biz de kendilerine gübre ve tohum, çapa, sulama ve sökme desteği veriyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız."

Şeker pancarı üreticisi Erdal Durmuş de bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birinin pancar yetiştiriciliği olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl 43 dönüm pancar ektim. 5 ay boyunca yetiştirdiğim pancarı fabrikaya teslim edip parasını alacağım. En büyük gelirimiz pancardan kazandığımız para. İnşallah verimli bir sezon geçiririz." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kızılkaya, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:58 Kaynak: AA

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