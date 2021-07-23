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Muş Ovası sarıya boyandı - Son Dakika

Muş Ovası sarıya boyandı

23.07.2021 12:10

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan ayçiçeği tarlaları sarıya boyadı.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan ayçiçeği tarlaları sarıya boyadı.

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından yaklaşık 23 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği, uçsuz bucaksız tarlalarda sarı rengiyle kartpostallık manzara oluşturuyor. İlkbahar mevsimiyle ekimi yapılan ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla eşsiz güzellik ortaya çıktı. Doyumsuz seyir zevki sunan ayçiçeği tarlalarından kent ekonomisine yaklaşık 28 milyon liralık katkı bekleniyor.

Bu yıl 21 bin 664 dekar alanda çerezlik ayçiçeği, 934 dekar alanda da yağlık ayçiçeği üretimi yaptıklarını anlatan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Hanifi Yağmur, çerezlik ayçiçeğinden dekar başı ortalama 150 kilogram verim, yağlık ayçiçeğinden ise 250 kilogram civarında verim beklediklerini söyledi.

Yağlık ayçiçeğinde sulu tarım yaptıklarını kaydeden Yağmur, "Ortalama olarak 27 milyon TL çerezlik ayçiçeğinden, 1 milyon TL ise yağlı ayçiçeğinden Muş ekonomisine katkı bekliyoruz. Ekimi yapılan ayçiçekleriyle Muş Ovası sarıya boyanmış durumdadır. Bu oluşan görüntülerle burası fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası haline gelmiştir. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte civardaki vatandaşlar gelip fotoğraf çekimleri yapmaktadırlar" dedi.

(Uğur Ulu/İHA)

Muş Ovası sarıya boyandı
Muş Ovası sarıya boyandı
Muş Ovası sarıya boyandı
Muş Ovası sarıya boyandı

Kuruyemiş, Türkiye, Tarım, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Ovası sarıya boyandı - Son Dakika


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