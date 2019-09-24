Muş Valiliği ve Muş Alparslan Üniversitesince düzenlenen "Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi" başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına katılan Vali İlker Gündüzöz, iktisadi açıdan tarımın her şeyden önce devletin müdahalesi ve desteğinin gerektiği bir alan olduğunu söyledi.

Tarımın her ülkede devlet tarafından himaye edildiğini belirten Gündüzöz, hükümetin de son zamanlarda tarım alanında önemli çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Sadece bir sektörden ibaret olmayan tarımın aynı zamanda güvenlik konsepti içinde yer aldığını vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Milli güvenlikte bugün gıda, çevre ve enerji güvenliği kavramları asli olarak önümüze çıkmaktadır. Muş, tarım alanında son derece önemli bir potansiyele sahip. Muş Ovası 1700 kilometrekare civarında bir ova. Bunun yanında Liz, Bulanık ve Malazgirt ovalarını hesaba kattığımızda 2 bin 800 kilometrekarelik devasa bir ova potansiyelimiz var. Bu ova potansiyelinin yanında mevsimsel şartlardan dolayı 3 ürün alma kabiliyetimiz zayıf olabilir ama ova varlığı olarak çok önemli bir alana sahibiz."

"Verimdeki artışın en önemli nedenlerinden biri Ar-Ge'"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan da gıda ve tarım sektörünün insanların beslenmesinde, dış ticarette ülkeye döviz kazandıran en önemli sektörlerin başında geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin tarım sektöründe son yüzyılda önemli mesafeler katettiğini aktaran Kayacan, "Tarımsal gayrisafi milli hasıla son 10 yılda sürekli artış göstermiştir. Ancak tarımsal hasıladaki hızlı artış bazen talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu süreçte tarım sektöründe verim ve kalite artışının önemi gittikçe artıyor. Tarıma yönelik politikaların çok daha önemli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Verimdeki artışın en önemli nedenlerinden biri Ar-Ge'dir. Yapılan Ar-Ge'de her yüzde bir artışla toplam faktör verimliliği yüzde 0.67 artıyor." diye konuştu.

"Muş Ovası'nın kimyasallarla kirletilmemiş toprakları var"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise kentte sulama sorununu çözecek baraj, göl ve nehir gibi su rezervlerinin olduğunu belirtti.

Kentin tarımsal açıdan önemli bir merkez olduğunu dile getiren Polat, "Muş Ovası'nın kimyasalla kirletilmemiş toprakları var. En önemli husus genç kırsal nüfusun çok olması. Bu nedenle tarım potansiyelimizi harekete geçirecek bir motivasyon sağlanması durumunda hem ilimize hem de ülkemize çok önemli getiriler sunacaktır." dedi.

Kongreye başkanlık yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise Muş'un Çukurova ve Konya'dan sonra ülkenin 3. büyük ovası konumunda olduğunu söyledi.

Muş'un yonca üretiminde 53 bin hektar alanla Türkiye'de 4. sırada yer almasına rağmen 1 milyon 343 bin ton yeşil ot verimiyle Türkiye'de zaman zaman ilk sırada da yer aldığını aktaran Karadağ, ülke genelindeki hayvan sayısı bakımından da kentin önlerde yer aldığını kaydetti.

Kongre, Türkiye, Tunus, İran, Pakistan, Makedonya, Azerbaycan ve Kırgızistan'daki üniversitelerden gelen bilim insanlarının sunumlarıyla devam etti. 105 bilim insanının katıldığı kongre 27 Eylül'de tamamlanacak.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.