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Muş Özel İdaresi yeni sezon çalışmalarına başladı - Son Dakika

Muş Özel İdaresi yeni sezon çalışmalarına başladı

15.06.2021 15:53
Muş Özel İdaresi yeni sezon çalışmalarına başladı, System.String[]

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, sezonun başlamasıyla başlattığı yol yapım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, sezonun başlamasıyla başlattığı yol yapım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Kurban kesilmesi ve duaların edilmesiyle sezonunun açılışını gerçekleştiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalara bir ay gecikmeli başladıklarını söyledi.

Bugün asfaltlama çalışmalarının startını verdiklerini belirten Yentür, "Stabilize, sati kaplama ve parkeden 230 kilometre yol yapımına başladık. İl Özel İdaresi ve KÖY-DES bütçesine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlıya gönderilen yaklaşık 60 milyon lira ödenekle çalışacağız. 2019-2020 yılları arasında Alparslan-2 Barajı kapsamına giren ve yapılan çalışmalar nedeniyle büyük ölçüde bozulan köy yollarımızda tamirat ve tadilat yapacağız. Yaklaşık 80 kilometre köy yolumuzu yapacağız. İl genelinde sezonun bitimine kadar yaklaşık 320 kilometre yol ağımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Özel İdaresi yeni sezon çalışmalarına başladı - Son Dakika


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