MUŞ Polis, esnafı terörle mücadele konusunda uyardı - Son Dakika

Polis, esnafı terörle mücadele konusunda uyardı

MUŞ'ta polis ekipleri, terör örgütünün kış üslenmesine yönelik malzeme teminini engellemek üzere kent esnafını ziyaret ederek, bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kış üslenmesine yönelik malzeme teminini engellemek üzere kent esnafını ziyaret ederek, bilgilendirmelerde bulundu. Polis ekipleri çalışmalarında, kuyumca, toptan satış yapan yerler ile market, gıda ve yaşam malzemelerinin satışı yapıldığı iş yerlerini ziyaret edip, uyarıda bulundu. Bilgilendirmede polis ekipleri, bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve, helva, reçel ve benzeri gıda ve yaşam malzemelerinin satın alınabileceği ve yüksek miktarlarda doviz bozdurabileceği konusunda esnafı uyardı.

Kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısını dikkate alan esnaf ise, konuya dikkat edip, hassasiyet göstereceklerini belirtti. Ayrıca polis ekipleri, şüpheli kişilerle ve durumlarla karşılaşılması halinde İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis ihbar hattı ile Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait telefon numralarının aranıp, bildirilmesi hususunu esnafa tebliğ etti.