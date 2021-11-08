Muş polisi çocukları sinemayla buluşturdu - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü, "Çocuk Sineması Günleri" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik sinema ve gezi etkinliği düzenledi.

Kentte terör ve kaçakçılıkla mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet ve sosyal projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan "Çocuk Sineması Günleri" projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köy okullarında eğitim gören yaklaşık 50 öğrenciyi araçlarla İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Konferans salonunda polis teşkilatının tanıtım filmini ardından da animasyon filmi izleyen çocuklara, daha sonra tarihi Murat Köprüsü gezdirildi.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğulu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklara ikramda bulunuldu.

8. sınıf öğrencisi Elif Aykut, polisler sayesinde güzel bir geçirdiklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Tansu Demir de sinema salonunda çizgi film izlediklerini ve tarihi Murat Köprüsünü gezdikleri dile getirdi.