Son Dakika Haberleri: Muş polisinden "hırsızlık ve dolandırıcılığa" karşı uyarı
Son Dakika Güncel Muş polisinden 'hırsızlık ve dolandırıcılığa' karşı uyarı - Son Dakika

Muş polisinden "hırsızlık ve dolandırıcılığa" karşı uyarı

6 saat önce

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünde görevli polisler; vatandaşları, dolandırıcılara karşı broşürle bilgilendiriyor.

Muş polisinden

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünde görevli polisler; vatandaşları, dolandırıcılara karşı broşürle bilgilendiriyor.


Muş'ta kapı kapı dolaşan polis ekipleri; site girişleri ve asansör kapılarına "Eviniz ne kadar güvenli?" ve "Telefonla dolandırılmayın" broşürleri asarak vatandaşı uyardı. Sitede yaşayan vatandaşları sözlü olarak da uyaran polisler, dikkatli olmaları konusunda çeşitli bilgiler verdi. Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; hiçbir hakim, savcı veya polisin bir vatandaşı cep telefonundan arayıp para istemeyeceğini kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince vatandaşların suçlara karşı kendilerini koruyabilmeleri ve tedbir almaları amacıyla bilgilendirme ve önleme çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda 'telefonla dolandırılmayın' ve 'eviniz ne kadar güvenli' konulu broşürler ev ve iş yerlerinde vatandaşın görebileceği kapı ve asansörlere yapıştırılmıştır. Müdürlük olarak hazırlamış olduğumuz görsel materyallerle vatandaşlarımızın bu gibi dolandırıcılık olaylarına maruz kalmamaları için bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla bu çalışmayı yaparak, mağduriyetin en aza indirilmesini hedefliyoruz" denildi.


Kentteki bir sitede yaşayan Salih Yalvaç isimli vatandaş ise, polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamayı çok yerinde bulduklarını belirterek, "Halkımızın bilinçlendirilmesi babında telefon dolandırıcılığı, hırsızlık gibi konularda bizler ve üyelerimiz aydınlatıldı. Bununla ilgili broşürleri asansörlere yapıştırdılar. Bu uygulama gayet iyi. Şahsım ve üyeler adına emniyet müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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