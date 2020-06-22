Muş polisinden maske denetimi - Son Dakika

- Muş polisinden maske denetimi

Muş'ta zorunlu maske kullanımına uymayanlara 900 lira para cezası

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği kararla maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira para cezası uygulamaya başladı.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu maske takma alanları polis ekipleri tarafından denetlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen zorunlu maske takma alanları, çay bahçeleri, kahvehaneler, restoranlar ve birçok noktada denetim yapan polis ekipleri, yasağın başladığı noktalarda halk sağlığı için vatandaşlara hem maske dağıtımı yaptı hem de tedbirlerle ilgili uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerini 7/24 esasına göre sürdüren polis ve bekçiler, zorunlu maske kullanımına uymayanlara da bakanlığın gönderdiği son genelgeyle bugün itibariyle 900 lira para cezası uygulamaya başladı.

Öte yandan, kentte vatandaşların yasak çerçevesinde maske takma kuralına uyduğu görülürken, polis araçlarından da kurallara uyulması noktasında uyarı anonsları yapılıyor.

Yapılan uygulamayı insan sağlığı için yerinde bulduğunu ifade eden vatandaşlardan Elif Aslan, "Maskeyi herkesin takması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi.