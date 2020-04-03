Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için kaldırımlara polis bariyeri yerleştirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi'nde tedbirleri artırdı. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruması amacıyla yerleri sprey boya ile işaretleyen polis ekipleri, kaldırımların tamamını da polis bariyerleriyle çevirdi. Teması minimum seviyeye düşürmeye çalışan polis, 3 kilometrelik caddenin iki yönlü kaldırımına bariyer kurdu.



Emniyetin aldığı tedbirin oldukça önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Murat Çapan, polis ekiplerinin sosyal mesafeyi korumak amacıyla böyle bir önlem almasını çok güzel bulduğunu söyledi. - MUŞ