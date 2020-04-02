Muş polisinden sosyal mesafeye işaretli önlem - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları amacıyla yerlere sprey boyayla işaretleme yaptı.



Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı PTT binaları, bankalar ve ATM'lerin önlerine sprey boyayla işaretleme yapan polis ekipleri, vatandaşların bu kurallara riayet etmesini istedi. - MUŞ