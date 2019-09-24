Son Dakika Haberleri: Muş polisinden üniversite öğrencilerine uyarı
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Muş polisinden üniversite öğrencilerine uyarı

24 dakika önce

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, şimdi üniversitelerin belli kötü niyetli insanların hedefi konumunda olabildiğini belirterek, "Polisimiz ve jandarmamız, önleyici kolluk faaliyeti çerçevesinde toplum destekli polislik mantığına uyan çalışmaları önceden ön almak suretiyle yapıyor" dedi.

Muş polisinden üniversite öğrencilerine uyarı, System.String[]

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, şimdi üniversitelerin belli kötü niyetli insanların hedefi konumunda olabildiğini belirterek, "Polisimiz ve jandarmamız, önleyici kolluk faaliyeti çerçevesinde toplum destekli polislik mantığına uyan çalışmaları önceden ön almak suretiyle yapıyor" dedi.


Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencileri art niyetli şahıs ve gruplara karşı hem sözlü hem de broşür dağıtarak uyardı. MŞÜ kampüsünde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) öncülüğünde açılan stantta, Asayiş Şube, Toplum Destekli Polislik (TDP), Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube polisleri yer aldı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında açılan stantta polisler tarafından öğrencilere çeşitli suçlarla mücadele için bilgi içeren broşür, defter, kalem ve yiyecek dağıtımı yapıldı.


Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş'a dışarıdan ve yerelden gelen öğrencilerin olduğunu söyledi. Üniversitelerin belli kötü niyetli insanların hedefi konumunda olabildiğini kaydeden Vali Gündüzöz, "Bu körpe zihinleri zehirlemeye çalışan art niyetli malum yapılar, gruplar olabiliyor. Polisimiz ve jandarmamız önleyici kolluk faaliyeti çerçevesinde birtakım toplum destekli polislik mantığına uyan çalışmaları önceden ön almak suretiyle yapıyor. Polislerimiz öğrencileri bilgilendiriyorlar. Bu sadece terörle ilgili değil, diğer alanda öğrencilerimizi korumaya yönelik aslında bu velilere, ebeveynleri rahatlatan bir uygulama ve faydalarını da görüyoruz. Ben tüm öğrencilerimizi vatanına, milletine bağlı, evlerindeki kendi sofralarından artırmak suretiyle onları okutan anne ve babalarına müteşekkir olduklarını ifade edecek bir öğrencilik hayatını geçirmelerini buradan tavsiye ediyorum. Hepsi bizim misafirimiz, değerimiz. Bu toplum gençliğinin üzerinde yükselecek" dedi.


Üniversiteye yeni kayıt yaptıran Dilan Türkeş ise burada ilk yılı olduğu için şehri fazla tanımadığını ve polisler tarafından kendisine bilgi verildiğini söyledi. - MUŞ

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:53 Kaynak: İHA
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