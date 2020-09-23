Muş Restorant ve Lokantalar Derneği'nden TSO Başkanı Koç'a ziyaret - Son Dakika

Muş Restorant ve Lokantalar Fast Food Derneği Başkanı Nezir Yolcu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, restorant ve lokanta sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin talep ve önerilerini dikkate alarak kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

Oda üyelerinin en az sorunla faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin her zaman sorunlarıyla ilgilenmeye onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bugün bizi ziyaret eden Muş Restorant ve Lokantalar Fast Food Derneği'nin üyeleriyle fikir alış verişi yapma imkanımız oldu. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yolcu ise kent merkezinde gelişi güzel açılan restorant, fast food, lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Bunun ciddi yatırımlar yapan girişimcileri olumsuz etkilediğini ifade eden Yolcu, "Bu olumsuz dağılış, yatırımcıları iflasın eşiğine kadar getirmektedir. Bu düzensizlik sebebiyle farklı sektörlerin de ilimize gelmesine engel olunuyor." dedi.