Muş Sağlık Müdürlüğü'nden "acil servislerde yoğunluk" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Sağlık Müdürlüğü'nden 'acil servislerde yoğunluk' açıklaması - Son Dakika

Muş Sağlık Müdürlüğü'nden "acil servislerde yoğunluk" açıklaması

6 saat önce

Muş Sağlık Müdürlüğü, acil servislerdeki yoğunluğun önüne geçmek için grip, nezle ve üst solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastaların, hastaneye gelmeden önce bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezilerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Muş Sağlık Müdürlüğü'nden

Muş Sağlık Müdürlüğü, acil servislerdeki yoğunluğun önüne geçmek için grip, nezle ve üst solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastaların, hastaneye gelmeden önce bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezilerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi kentte de soğuk hava koşulları nedeniyle grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış olduğu belirtildi.

Söz konusu rahatsızlıkların aile hekimlerince rahatlıkla teşhis ve tedavi edilebildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde ve ilimizde acil servislerde büyük yoğunluk yaşanmaktadır. Doktor ve personel sayısını artırdığımız halde yoğunluk çok fazla. Bu rahatsızlıklarda ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerin görülmeye başlandığı ilk saatlerde öncelikle Aile Sağlığı Merkezlerimize (sağlık ocakları) başvurulması halinde yaşanan rahatsızlık hızlıca teşhis edilip, vakit kaybetmeden gereken tedaviye başlanabilecektir. Acil sağlık müdahalesi gerektirmeyen söz konusu mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Aile Sağlığı Merkezlerimize başvurmaksızın, vakit kaybederek akşam saatlerinde hastanelerimizin acil servislerine başvurulması sonucunda, olağan dışı yoğunluk oluşmaktadır. Acil servislerimizin asıl hedef hasta kitlesi olan vakalara yoğunlaşabilmesi için mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu hastalarımızın daha rahat koşullarda hizmet alabilecekleri Aile Sağlığı Merkezlerine öncelikle başvurmaları rica ederiz."

Acil Servis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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